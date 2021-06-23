Средневолжская газовая компания развернула работы по подготовке газового хозяйства к осенне-зимнему периоду 2021-2022 года

По планам капитального и текущего ремонтов объектов газового хозяйства будет произведено диагностирование более чем 500 участков стальных подземных газопроводов со сроком службы 40 лет и более общей протяженностью около 400 километров. Шкафные газорегуляторные пункты с истекшим нормативным сроком эксплуатации в количестве 46 штук будут замены на новые. Кроме того, взамен 48 устаревших задвижек на газопроводах до начала отопительного сезона будут установлены новые, более прогрессивные шаровые краны.

Площадь окрашенных в текущем ремонтном сезоне газопроводов и опор под ними превысит 190 тыс. квадратных метров, что сопоставимо с размерами главной площади Самарской области (и крупнейшей в России).

Кроме того, при подготовке к новому отопительному сезону будет произведено приборное обследование более чем 1600 километров подземных газопроводов, а также ремонт изоляции и замена обнаруженных в ходе диагностики дефектных участков.

По плану реконструкции и нового строительства в текущем сезоне планируется построить 5 участков газопроводов протяженностью 3,8 км., а также произвести техническое перевооружение двух газорегуляторных пунктов.

Поставка необходимого оборудования и материалов произведена. Работы по подготовке к отопительному сезону в разгаре.