На пляж второй очереди набережной начали завозить песок после «ВолгаФеста»

Из-за проведения фестиваля сроки благоустройства пляжа на второй очереди набережной были сдвинуты Фото: Ольга НОВИКОВА

В Самаре 22 июня начали завозить песок на пляж второй очереди набережной. До этого эта территория была занята конструкциями фестиваля «ВолгаФест», и сделать это было невозможно. Однако после вывоза фестивального оборудования власти приступили к благоустройству пляжной зоны. Кран и баржа с песком уже расположились в районе Маяковского спуска

После того, как песок выгрузят, коммунальщики начнут работы по его выравниванию, а затем расставят пляжное оборудование – кабинки для переодевания, скамейки, теневые грибки. Завершить благоустройство здесь рассчитывают уже в ближайшие дни.

Остальные городские пляжи уже полностью оборудованы и готовы к приему отдыхающих. С прибрежной полосы вывезли около 84 тонн мусора. В общей сложности на благоустройство самарских пляжей используют 17,5 тысяч тонн песка и 1430 единиц оборудования, из которых около 400 штук – абсолютно новых.