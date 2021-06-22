В Самаре состоялся патриотический флешмоб «Аист на крыше»

Самарцы приняли участие во всероссийском флешмобе Фото: принтскрин видео.

22 июня 2021 года отмечается 80-летие с начала объявления Великой Отечественной войны в нашей стране. В День памяти и скорби в Самаре прошел патриотический флешмоб «Аист на крыше», в котором приняли участие волонтёры Самарского регионального отделения Всероссийского общественного движения «ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ», представители молодёжных общественных объединений региона, студенты самарских вузов и ссузов и творческие коллективы.

Десятки молодых людей собрались, чтобы коллективно исполнить песню «Аист на крыше». Такой же флешмоб прошел по всей стране и уже завтра в социальных сетях появится видеоролик, в котором в один общероссийский клип объединят все видео из регионов.

Координатором акции #АистНаКрыше в Самаре является департамент молодежи министерства образования и науки Самарской области. Акция организована с целью сохранения исторической памяти о трагических событиях начала Великой отечественной войны 1941-1945 годов.