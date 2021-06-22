Жителям Самарской области вновь запретили ходить в лес

Самарцам снова запретили ходить в лес Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министерство лесного хозяйства опубликовало приказ о запрете пребывания граждан в лесах. Приказ был подписан 21 июня 2021 года.

Согласно документу, из-за устоявшейся жаркой погоды в регионе с 22 июня по 11 июля 2021 года запрещается посещение лесов, в том числе въезд на автомобилях, а также нельзя разводить костры вблизи лесных насаждений.

Напомним, несколько дней в регионе наблюдается жаркая и сухая погода свыше +30 градусов. Синоптики предупредили, что температура воздуха будет еще повышаться и к концу недели столбики термометра покажут до +37 градусов жары.