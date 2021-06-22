В Самарской области 61-летний мужчина ушел купаться и больше не вернулся

Друзья не нашли своего друга и обратились за помощью к спасателям. Фото: ПСС Самарской области

22 июня 2021 года на реке Сок недалеко от Красного Яра произошел трагический случай. 61-летний мужчина зашел в воду, чтобы искупаться, но назад он уже не вернулся. Через несколько часов тело утонувшего обнаружили водолазы.

- На реке сок отдыхала компания из трех человек. В какой-то момент один из мужчин решил окунуться в воду, но обратно к друзьям он не вернулся, - рассказали в Поисково-спасательной службе Самарской области.

К месту ЧП прибыли водолазы ПСС Самарской области. Спустя почти два часа поисков пропавший мужчина был обнаружен на дне реки Сок.

Спасатели отмечают, что место, где произошла трагедия в Красноярском районе, не было включено в список администрации Самары, где запрещено купаться.