Владимир Кошелев поблагодарил губернатора Самарской области за помощь в развитии индустрии гостеприимства

Самарская область становится все больше привлекательной для туристов Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области одним из приоритетов является развитие туристической привлекательности. Так, в регионе появляются новые инвестиционные проекты в сфере туризма, а также развивается транспортная и социальная инфраструктура.

Председатель совета директоров «Корпорация Кошелев» Владимир Кошелев отмечает высокий уровень поддержки инвестиционных проектов со стороны правительства Самарской области.

- Благодаря совместной работе с правительством Самарской области и лично с губернатором Дмитрием Азаровым активно развивается туристическая инфраструктура в регионе, что делает Самару еще более привлекательной для туристов, - отметил Владимир Кошелев.

Стоит отметить, что в 2020 году Самарскую область посетили 1,7 миллионов туристов, что на 20% больше, чем годом ранее. Туристическая отрасль обеспечивает почти 14 миллиардов налоговых отчислений, из которых 3,8 миллиардов остаются в бюджете области.