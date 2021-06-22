Самарская область повысила кредитный рейтинг до уровня «Ba1»

В Самарской области особое внимание уделяется инвестиционному климату

Международное рейтинговое агентство «Moody’s Investors Service» повысило уровень кредитного рейтинга Самарской области на одну ступень с уровня «Ва2» до уровня «Ва1». Эксперты дали региону прогноз «Стабильный».

Самарская область получила положительную оценку уровня и динамики развития региона. Повышение кредитного рейтинга – это критерий надежности выпускаемых областью долговых обязательств, который используется при сравнении ценных бумаг как объектов инвестирования.

- Переход на новый уровень кредитного рейтинга повысит интерес частного бизнеса, что планомерно улучшит инвестиционный климат губернии, - отметил министр экономического развития Самарской области Дмитрий Богданов.

Выйти на новый уровень Самарская область смогла благодаря особому вниманию правительства к развитию инвестиционных площадок и созданию комфортных условий для предпринимателей. Власти региона активно привлекают новых инвесторов на территории опережающего развития в Тольятти и Чапаевске, а также особое внимание уделяется Особой экономической зане в Тольятти, где в скором времени откроется еще один высокотехнологичный завод. Всё это позволяет обеспечивать поступление налоговых отчислений в региональный бюджет, а также помогает создавать новые рабочие места для жителей Самарской области.