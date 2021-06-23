В Самаре коронавирусом начали чаще болеть дети

Жителей Самары призвали срочно прививаться

В Самарской области коронавирусом стали чаще заболевать дети. Прямо сейчас по данным начальника информационного центра оперативного штаба Николая Ренца болеет COVID-19 20 детей до 7 лет, 11 до 18 лет.

- В Москве уже есть случаи заболевания среди новорождённых, причем протекает болезнь у детей и молодежи все тяжелее. Такого раньше не было. У среднего возраста это более тяжелое заболевание, причем ранее применяемые методы становятся все менее эффективными, - отмечает Николай Ренц.

Он особо отметил, как сегодня важно получить прививку. Если в популяции не будет достаточного количества привитых человек, то остановить вирус не получится, так как свободно циркулируя он не только распространяется, но и производит новые штаммы - более заразные и опасные.

Также Ренц отметил, что сегодня в Самарской области очень сильный прирост числа заболевших, поэтому главному санитарному врачу страны отправлен запрос на введение в регионе обязательной вакцинации.