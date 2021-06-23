Аномальная жара в Самарской области побила многолетние рекорды

Жара сохранится до конца недели Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области наблюдается устойчивая аномально-жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха выше климатической нормы на 9 градусов и более.

23 июня, в среду, в регионе будет также жарко до +35 градусов, осадков не ожидается. Ночью температура будет держаться в пределах +19…+21 градусов.

В четверг синоптики прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. Воздух прогреется до +36 градусов. Ветер днем северо-восточный 5-10 м/с, а ночью ветер будет неустойчивый слабый, температура воздуха ночью +21.

В пятницу, 25 июня, синоптики также прогнозируют жаркую и сухую погоду в Самарской области. Днем температура воздуха составит +31…+36 градусов, осадков не ожидается.