В Самаре с 26 июня 2021 года перекроют движение по улице Ново-Садовая

Движение пустят по дублерам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжается строительство двухуровневой развязки на пересечении Ново-Садовой и Советской Армии. С 26 июня 2021 года движение по основной части Ново-Садовой будет перекрыто.

- С 26 июня по 15 августа 2021 года будет ограничено движение по основному ходу Ново-Садовой в направлении «из города» на участке от улицы Гастелло до АЗС «Татнефть». Движение будет организовано по дублеру, - сообщили в региональном минтрансе.

По плану, движение по Ново-Садовой «в город» также планируется ограничить в скором времени. В настоящее время дублеры, по которым временно пустят движение, уже построены, поэтому заторов на участке быть не должно.

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