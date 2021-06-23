Мэрия Самары объяснила причину, почему нельзя купаться в некоторых местах на Волге и других водоемах

Купаться там нельзя, потому что это небезопасно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В администрации Самары объяснили, почему нельзя купаться на некоторых пляжах города и за Волгой. Основная причина – отсутствие организации и оборудования, а также на диких пляжах нет профессиональных спасателей.

- К сожалению, большинство трагических случаев на воде происходит именно на необорудованных для купания пляжах. Сейчас в Самаре действуют восемь официальных пляжей, где есть все необходимое для комфортного и безопасного отдыха горожан, - ответили в мэрии.

Постановление администрации о запрете купания на 77 необорудованных пляжах города был составлен на основе рекомендаций ГУ МЧС по Самарской области. За несколько прошедших дней уже утонуло много людей. В основном, трагедии происходили на так называемых «диких» пляжах.