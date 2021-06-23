«Акрон» обыграл обладателя Кубка Молдавии

Единственный мяч с пенальти забил Артем Делькин. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

Тольяттинский «Акрон» на сборах в Тирасполе обыграл молдавский «Святой Георгий». Контрольный матч против обладателя Кубка Молдавии завершился со счетом 1:0. Единственный мяч с пенальти забил Артем Делькин.

Следующий товарищеский матч «Акрона» запланирован на пятницу, 25 июня. В этот день тольяттинцы сыграют с еще одним молдавским клубом «Флорешты».

Сезон Футбольной национальной лиги для «Акрона» начнется 10 июля домашним матчем против хабаровского СКА.

Пока не известно, пройдет ли эта игра в Жигулевске. Из-за ремонта на стадионе «Кристалл» тольяттинцы могут начать сезон в Самаре.