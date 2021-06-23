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Экономика23 июня 2021 10:48

Райффайзенбанк выдал первую цифровую гарантию в сегменте микро бизнеса

Клиенту и агенту не потребовалось посещать банк или встречаться с курьером – весь процесс прошел в цифровых каналах
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Новый клиент Райффайзенбанка из сегмента микро бизнеса получил банковскую гарантию полностью онлайн.

Новый клиент Райффайзенбанка из сегмента микро бизнеса получил банковскую гарантию полностью онлайн.

Новый клиент Райффайзенбанка из сегмента микро бизнеса получил банковскую гарантию полностью онлайн. Клиенту и агенту не потребовалось посещать банк или встречаться с курьером – весь процесс прошел в цифровых каналах.

«Потребность клиентов в цифровых сервисах постоянно растет. Это упрощает бизнес-процессы и экономит время на всех этапах работы компании. При работе с госзакупками клиенту важны скорость и качество, поэтому мы цифровизировали процесс выдачи гарантий в сегменте микро, чтобы он стал еще проще и удобнее для клиента», - отметила Татьяна Токар, руководитель направления по развитию кредитования малого и микро бизнеса Райффайзенбанка.

Весной 2021 года Райффайзенбанк запустил агентский кабинет для выдачи гарантий компаниям из сегмента микро бизнеса, чтобы клиенты могли получать онлайн-гарантии по 44-ФЗ. Гарантии используются при заключении договоров в рамках госзакупок, чтобы обеспечить исполнение обязательств сторон по контракту. Агент – это партнер банка, который помогает малому бизнесу получить гарантию быстро и онлайн. Стать агентами Райффайзенбанка по гарантиям в рамках госзакупок могут индивидуальные предприниматели,юридические и физические лица.