Райффайзенбанк выдал первую цифровую гарантию в сегменте микро бизнеса

Новый клиент Райффайзенбанка из сегмента микро бизнеса получил банковскую гарантию полностью онлайн.

Новый клиент Райффайзенбанка из сегмента микро бизнеса получил банковскую гарантию полностью онлайн. Клиенту и агенту не потребовалось посещать банк или встречаться с курьером – весь процесс прошел в цифровых каналах.

«Потребность клиентов в цифровых сервисах постоянно растет. Это упрощает бизнес-процессы и экономит время на всех этапах работы компании. При работе с госзакупками клиенту важны скорость и качество, поэтому мы цифровизировали процесс выдачи гарантий в сегменте микро, чтобы он стал еще проще и удобнее для клиента», - отметила Татьяна Токар, руководитель направления по развитию кредитования малого и микро бизнеса Райффайзенбанка.

Весной 2021 года Райффайзенбанк запустил агентский кабинет для выдачи гарантий компаниям из сегмента микро бизнеса, чтобы клиенты могли получать онлайн-гарантии по 44-ФЗ. Гарантии используются при заключении договоров в рамках госзакупок, чтобы обеспечить исполнение обязательств сторон по контракту. Агент – это партнер банка, который помогает малому бизнесу получить гарантию быстро и онлайн. Стать агентами Райффайзенбанка по гарантиям в рамках госзакупок могут индивидуальные предприниматели,юридические и физические лица.