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Происшествия23 июня 2021 11:22

В Тольятти пьяный участковый не заметил бетонный блок

Препятствие полицейский протаранил носом иномарки
Александра БУДАЕВААлександра БУДАЕВА
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Алкотестер показал, что страж порядка выпил примерно бутылку водки

Алкотестер показал, что страж порядка выпил примерно бутылку водки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тольяттинский участковый в минувшие выходные так отметил свой юбилей, что теперь может лишиться работы. На прошлой неделе Александру исполнилось 45 лет, в выходные он это событие отпраздновал с родственниками и друзьями, но «забыл», что в воскресенье, 20 июня ему нужно было появиться на службе.

Появиться-то он появился, но выглядел так плохо, что начальство отпустило его домой «по причине плохого самочувствия». Александр с облегчением сел за руль своей иномарки и с ветерком двинулся домой отдыхать. Вот только по пути не заметил бетонный блок, который рабочие выставили в месте проведения ремонта.

Прибывшие на место ДТП сотрудники ГИБДД увидели коллегу – ведь форму Александр снять не успел. По данным собственных источников корреспондентов «КП-Самара» в правоохранительных органах, он прошел медосвидетельствование, которое показало такую ядреную концентрацию алкоголя в выдохе, как будто страж порядка содержал в себе как минимум бутылку водки.

В результате аварии Александр получил травму головы и административный протокол за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения. Теперь ему грозит штраф и лишение прав. Проверку также начало подразделение собственной безопасности тольяттинской полиции.