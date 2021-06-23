Игорь Осинькин продлил контракт с «Крыльями Советов» на три года

Игорь Осинькин вернул «Крылья» в РПЛ и дошел с командой до финала Кубка России. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин продлил контракт с самарским клубом. Соглашение рассчитано на три года, сообщает официальный сайт «КС».

- Самое главное, что не только я здесь, а еще и большая группа футболистов, - прокомментировал продление контракта Игорь Осинькин. - Это определенная оценка того, что мы сделали в прошлом сезоне. Прошлый сезон получился хороший. Руководство со своей стороны продлением контракта тоже оценило нашу работу. Сейчас время идти дальше. Буду часто повторять: все, что было в прошлом сезоне, пора забывать. Для того, чтобы смело и спокойно идти дальше.

Также наставник «Крыльев» отметил, что удалось продлить контракты с большой группой футболистов.

Напомним, Игорь Осинькин возглавил «Крылья Советов» летом прошлого года, перед стартом сезона ФНЛ. За один сезон он вернул команду в Премьер-лигу и дошел до финала Кубка России.