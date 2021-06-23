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Общество23 июня 2021 13:28

ССК модернизирует подстанцию, которая обеспечивает электроэнергией крупные предприятия в Кировском районе

Модернизация увеличит надежность электроснабжения
Валерий СОКОЛОВ
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На подстанции также предусмотрены новые резервные ячейки для подключения новых потребителей

На подстанции также предусмотрены новые резервные ячейки для подключения новых потребителей

АО «Самарская сетевая компания» проводит работы по модернизации подстанции 110/10 кВ «АВИС», которая обеспечивает часть электроснабжения АО «Авиакор-авиационный завод», АО «Авиаагрегат», АО «РКЦ Прогресс», тяговых подстанций МП г.о. Самара «Трамвайно-троллейбусное управление» и ряда других предприятий в Кировском районе Самары. Реконструкция оборудования подстанции обеспечит повышение надежности электроснабжения, а также позволит подключить новых потребителей.

- В настоящее время было заменено оборудование 1967 года, которое уже выработало свой ресурс. На подстанции завершили монтаж 52 новых ячеек, а также щита собственных нужд и новых панелей устройства релейной защиты автоматики, - рассказали представители сетевой компании.

Кроме того, на подстанции установили новую высокоточную современную автоматику, позволяющую оперативно изменять режимы работы. Специалисты поставили вакуумные выключатели, которые соответствуют современным требованиям надежности и пожарной безопасности. Подстанция «АВИС» будет оснащена интеллектуальной системой учета электроэнергии, которая обеспечивает более точный контроль отпущенной энергии и снижение потерь в сетях.

На подстанции также предусмотрены новые резервные ячейки для подключения новых потребителей, которые могут появиться в Кировском районе в ближайшем будущем.

Работы по модернизации подстанции проводились сотрудниками ССК без приостановки энергоснабжения предприятий и жилых домов, запитанных от нее.