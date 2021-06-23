ССК модернизирует подстанцию, которая обеспечивает электроэнергией крупные предприятия в Кировском районе

На подстанции также предусмотрены новые резервные ячейки для подключения новых потребителей

АО «Самарская сетевая компания» проводит работы по модернизации подстанции 110/10 кВ «АВИС», которая обеспечивает часть электроснабжения АО «Авиакор-авиационный завод», АО «Авиаагрегат», АО «РКЦ Прогресс», тяговых подстанций МП г.о. Самара «Трамвайно-троллейбусное управление» и ряда других предприятий в Кировском районе Самары. Реконструкция оборудования подстанции обеспечит повышение надежности электроснабжения, а также позволит подключить новых потребителей.

- В настоящее время было заменено оборудование 1967 года, которое уже выработало свой ресурс. На подстанции завершили монтаж 52 новых ячеек, а также щита собственных нужд и новых панелей устройства релейной защиты автоматики, - рассказали представители сетевой компании.

Кроме того, на подстанции установили новую высокоточную современную автоматику, позволяющую оперативно изменять режимы работы. Специалисты поставили вакуумные выключатели, которые соответствуют современным требованиям надежности и пожарной безопасности. Подстанция «АВИС» будет оснащена интеллектуальной системой учета электроэнергии, которая обеспечивает более точный контроль отпущенной энергии и снижение потерь в сетях.

На подстанции также предусмотрены новые резервные ячейки для подключения новых потребителей, которые могут появиться в Кировском районе в ближайшем будущем.

Работы по модернизации подстанции проводились сотрудниками ССК без приостановки энергоснабжения предприятий и жилых домов, запитанных от нее.