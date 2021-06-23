Александр Хинштейн рассказал, где нужно строить крематорий в Самарской области

Депутат Госдумы Александр Хинштейн прокомментировал перспективы строительства крематория в Самарской области. Фото: Ольга НОВИКОВА

Депутат Госдумы Александр Хинштейн прокомментировал перспективы строительства крематория в Самарской области. Такой вопрос ему задали на пресс-конференции по итогам работы в регионе.

Ко мне обращались жители сел Красноярского района, рядом с которыми хотят строить крематорий, - рассказал депутат. - Они очень обеспокоены, и их можно понять. Я согласен с ними и убеждён, что строить крематорий в непосредственной близости от населённых пунктов недопустимо.

Александр Хинштейн напомнил, что в 2018 году из-за возмущения местных жителей строительство крематория запретили в Рубежном.

Тогда мы обсуждали с губернатором, что крематорий должен обслуживать и Самару, и Тольятти, поэтому его надо построить между этими двумя городами. Безусловно, проблема с местом для захоронений в Самарской области стоит очень остро, и крематорий в регионе нужен. Современные технологии при этом позволяют снизить нагрузку на экологию. Однако строить крематорий так близко от жилых домов нельзя, - уверен депутат