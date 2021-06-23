В Тольятти будут судить экс-чиновника, который требовал взятку в 5 млн рублей

В Тольятти чиновник требовал взятку с предпринимателя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти будут судить бывшего чиновника, который требовал взятку в 5 млн рублей за беспрепятственную работу ряда торговых точек. Уголовное дело направлено в суд, говорится в сообщении региональной прокуратуры.

По данным прокуратуры, будучи ведущим специалистом правового департамента администрации Тольятти, в декабре прошлого года он требовал с предпринимателя взятку и получил в качестве первой части 1 млн рублей. По сообщению прокуратуры, чиновника задержали сотрудники правоохранительных органов.

Экс-чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы.