В Самарской области будут судить мужчину, который пьяным до смерти избил мать

В Похвистнево будут судить мужчину, пьяным убившего свою мать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Похвистнево будут судить мужчину, который пьяным убил свою мать. Уголовное дело по факту случившегося направлено в суд, говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Самарской области.

Как выяснилось в ходе следствия, в феврале текущего года пьяный мужчина поссорился со своей матерью и избил ее. Врачи скорой помощи оказывали пострадавшей помощь, но спасти 72-летнюю женщину им не удалось.

Ее сына обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.