В Самаре большинство: где в Самарской области нашли 101 нового заболевшего коронавирусом

В Самарской области резко увеличилось количество заболевших Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На 23 июня 2021 года в Самарской области коронавирус подтвердился еще у 101 местного жителя. Большинство заболевших было обнаружено в Самаре – 40 человек, в Тольятти 19 заболевших, а в Новокуйбышевске, Жигулевске, Сызрани, в Красноярском и Сергиевском районах по три новых заболевших.

Из числа новых заболевших 90 человек были обследованы с ранее поставленными диагнозами внебольничная пневмония и ОРВИ, а 11 человек не имели никаких клинических проявлений заболевания.

Всего в Самарской области с начала пандемии коронавируса было зарегистрировано 66 355 заболевших.

За пандемию в регионе зарегистрировано 2 203 летальных случаев, среди зараженных. За минувшие сутки скончались 11 пациентов с коронавирусом. В их числе мужчины 68, 71 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, 68-летний мужчина и 77 и 78-летние женщины с заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Мужчина 71 года с заболеваниями органов дыхания, Две женщины 82 и 88 лет, а также мужчина с заболеваниями сердца. 40 и 88-летние женщины, страдавшие при жизни заболеваниями эндокринной системы.