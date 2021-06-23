Губернатор Самарской области отчитал главу Отрадного за чрезвычайную ситуацию с наркоманами в городе

Дмитрий Азаров остался недоволен работой главы города Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В последние несколько лет в городе Отрадный наблюдается высокий уровень распространенности наркомании. В среднем по области ситуация в Отрадном в два раза хуже, чем в других районах. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров попросил главу города Александра Бугакова прокомментировать показатели по распространенности наркомании.

- У вас чрезвычайная ситуация. Вы рассказали, что проводите профилактические мероприятия. А где результат вашей работы? – потребовал доклада Дмитрий Азаров, обращаясь к главе Отрадного.

Александр Бугаков рассказал на заседании, что в городе местная молодежь активно привлекается к участию в различных культурных и спортивных мероприятиях и проектах.

- На сегодняшний день на учете у нарколога стоят 136 жителей Отрадного, среди которых нет ни одного несовершеннолетнего, - пояснил глава города.

Однако Бугаков сообщил, что по неофициальной информации, в Отрадном все же существуют несколько интернет-магазинов, которые занимаются распространением наркотиков, в том числе и новых видов запрещенных веществ.

- При такой ситуации вам надо знать подробности, ваш доклад не принимается. Считаю работу муниципальной комиссии неудовлетворительной, – подчеркнул губернатор Дмитрий Азаров.

Глава региона поручил администрации Отрадного проанализировать ситуацию в городе и предоставить содержательный доклад с отчетом, выводами и предложениями по исправлению в течение двух недель.