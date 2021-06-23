Попытка присоединения к столичному вузу чуть не погубила ПГУТИ

Самарский вуз хотели присоединить к столичному в качестве филиала Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Попытка присоединения к столичному вузу чуть не погубила Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики. Об этом на пресс-конференции 23 июня рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Депутат напомнил, что в конце 2020 года цифровые вузы страны, в число которых входит и ПГУТИ, попытались оптимизировать.

- В конце прошлого года нам удалось отстоять ПГУТИ, как и остальные цифровые вузы, от оптимизации. Была предпринята попытка присоединения нашего Поволжского университета в качестве филиала к Московскому техническому университету связи. Это повлекло бы за собой крайне негативные последствия, остановило бы развитие нашего вуза, - рассказал Александр Хинштейн. - Хорошо, что мнение правительства региона и депутатов было услышано, и эта бездумная реформа была остановлена. Сегодня ПГУТИ – один из четырех основных связных вузов России, он в состоянии полностью закрывать потребности и Приволжского, и Уральского округа, и соседних областей.

Александр Хинштейн рассказал о планах по развитию ПГУТИ. Уже в этом году в вузе появится базовая кафедра Почты России – соответствующая договоренность уже достигнута. В следующем году планируется открытие базовой кафедры «Ростелекома».

Также запланированы средства на ремонт – уже в этом году приведут в порядок главное здание учебного заведения на Московском шоссе.