Концерт "Руки Вверх" в Самаре в августе 2021 года отменен

Концерты "Руки Вверх" пройдут в следующем году Фото: Павел МАРТИНЧИК

Концерт группы "Руки Вверх", запланированный на 28 августа 2021 года в Самаре, отменен. Об этом в своем Instagram сообщил Сергей Жуков.

- Мне очень жаль, но сегодня я вынужден сообщить о переносе остальных наших юбилейных стадионных концертов на 2022 год, - написал Жуков.

В этом году группа запланировала стадионный тур, в числе которых арены, которые принимали футбольный чемпионат мира 2018 года. В Самаре концерт должен был пройти на стадионе "Солидарность Арена" (который ранее назывался "Самара Арена").

За билеты Жуков призвал не волноваться, все они будут действительны в 2022-м году.

Концерт отменили из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусом.