В Самарской области можно проложить интересные веломаршруты Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Самаре в четверг, 24 июня, в пресс-центре Медиагруппы "Комсомольской правды - Самара" обсудят развитие велотуризма в Самарской области.

Во время пресс-конференции состоится презентация проекта VeloRussia. Проект сейчас реализуется в шести регионах страны - Республике Башкортостан, Самарской, Ярославской, Владимирской, Московской и Ивановской областях.

Целью проекта является создание сети веломаршрутов, прокладываемым по интересным местам с достопримечательностями.

Самарская область имеет выгодное географическое положение в центре европейской части России и обладает широкими возможностями для развития велотуризма.

Среди спикеров будут руководитель департамента туризма министерства

культуры Самарской области Артур Абрашитов, исполнительный директор Самарского областного отделения Всероссийской общественной организации Русское географическое общество Юлия Харитонова, директор Спортивно-туристического клуба ВелоСамара Роман Еремкин, основатель проекта VeloRussia, директор Автономной некоммерческой организации развития туристических, краеведческих и экологических проектов "Планета" Антон Сазонов.

Пресс-конференция состоится 24 июня в 14:00.