В Самаре предпринимателя обвиняют в гибели женщины на пожаре на складе сладостей

На складе в Самаре взорвался газовый баллон. Фото - ГУ МЧС России по Самарской области

В Самаре местного жителя обвиняют в гибели молодой женщины на пожаре на складе в Кировском районе, который произошел в феврале текущего года. Уголовное дело направлено в суд, сообщили в следственном управлении СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, взорвался газовый баллон на складе, в результате чего произошел пожар и обрушилась кровля здания. На месте происшествия обнаружили тело погибшей 31-летней женщины.

Следователи считают, что обвиняемый приобрел газовый баллон с истекшим сроком технического освидетельствования для разогрева еды. При этом, дальнейшее наполнение баллонов мужчина производил сам в нарушение правил безопасности.

Обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы.