В Самаре начала работать Международная научно-техническая конференция

Мероприятие открыли 23 июня Фото: Предоставлено "Комсомолке"

23 июня в Самарском национальном исследовательском университете имени Академика С.П.Королева открылась Международная научно-техническая конференция. Она получила название "Проблемы и перспективы развития двигателестроения" и посявщена 110-летию со дня рождения Н.Д. Кузнецова. Предприятие "ОДК-Кузнецов" выступает соорганизатором мероприятия.

В рамках конференции рассматривают много интересных вопросов. Так, там поговорят об инновациях при создании двигателей нового поколения. Кроме того, будет организован деловой форум "Акселерация инноваций и цифровой трансформации двигателестроения" и форум, посвященный аддитивным технологиям. Занимательной будет и выставка передовых разработок в авиационной и аэрокосмической отраслях, а также энергетическом машиностроении.

- Совместная работа научных институтов, вузов и промышленных предприятий исключительно важна для внедрение в наше производство передовых технологий и разработок, - рассказал управляющий директор ПАО "ОДК-Кузнецов" Алексей Соболев.

По словам заместителя гендиректора компании, "ОДК-Кузнецов" является головным разработчиком перспективного изделия для стратегической авиации, ОКБ предприятия ведет непрерывную работу по совершенствованию двигателей "НК". Постоянно проводится и работа с Самарским университетом. Стороны организовывают мероприятия и практические работы, по внедрению в производство аддитивных технологий и 3D-моделирования и изготовлению элементов камеры сгорания с использованием современных технологий.