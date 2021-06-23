Заявки на всероссийский конкурс "Экспортер года" принимаются до конца июня

Самарских предпринимателей приглашают участвовать в конкурсе "Экспортер года"

Самарских предпринимателей приглашают к участию в конкурсе "Экспортер года", который организуется правительством РФ.

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов считает, что самарские компании достойно представят регион на конкурсе. Он отметил, что в регионе создан Центр поддержки экспорта для работы с предприятиями, готовыми поставлять свою продукцию за рубеж.

- Безусловно, продукция наших предприятий интересна зарубежным партнерам, поэтому мы продолжаем работать над увеличением объемов экспорта товаров и услуг, внедрять новые инструменты, - сказал Богданов.

Участие в конкурсе могут принять организации без задолженностей по налогам и страховым взносам. Желающим участвовать необходимо заполнить анкету на сайте Российского экспортного центра. Заявки принимаются до 30 июня.

Итоги подведут на VIII Международном экспортном форуме "Сделано в России" в ноябре в Москве.