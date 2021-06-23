В Тольятти молодая женщина оформила кредит на свою подругу и украла деньги

В Тольятти молодая женщина оформила кредит на подругу и присвоила деньги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти будут судить молодую женщину, которая оформила кредит на свою подругу и присвоила деньги. Об этом говорится в сообщении областной прокуратуры.

По версии следствия, 32-летняя тольяттинка, которой подруга доверила свою банковскую карту и мобильный телефон, через приложение в смартфоне оформила на ее имя кредит на 196 тысяч рублей, а затем сняла деньги с карты, присвоила их и успела потратить.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, молодой женщине грозит до шести лет лишения свободы.