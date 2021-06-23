В составе поезда по маршруту Самара-Москва будет курсировать "Вагон Головкина"

Константин Головкин имел большое количество интересов

В составе поезде, следующего по маршруту из Самары в Тольятти, появится "Вагон Константина Головкина", каждое купе в котором призвано продемонстрировать одну из граней характера известного самарца.

Купец, миллионер, меценат Константин Головкин был основателем художественного музея в Самаре, является автором проекта и владельцем известной дачи со слонами на берегу Волги. Головкин происходил из купеческой семьи, имел много увлечений, занимался археологией, коллекционированием, был художником, архитектором, а также первым самарским автомобилистом.

Каждое купе в фирменном поезде "Жигули" раскрывает различные грани личности Головкина. Пассажиры смогут проехать в купе "Купец", "Меценат", "Архитектор", Яхтсмен", "Художник", "Автомобилист", "Фотограф" и "Путешественник".

Ранее в Самаре решили установить скульптуру купца и выбрали эскиз.