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Общество23 июня 2021 18:37

В составе поезда по маршруту Самара-Москва будет курсировать "Вагон Головкина"

Каждое купе будет раскрывать одну из граней личности известного самарца
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Константин Головкин имел большое количество интересов

Константин Головкин имел большое количество интересов

В составе поезде, следующего по маршруту из Самары в Тольятти, появится "Вагон Константина Головкина", каждое купе в котором призвано продемонстрировать одну из граней характера известного самарца.

Купец, миллионер, меценат Константин Головкин был основателем художественного музея в Самаре, является автором проекта и владельцем известной дачи со слонами на берегу Волги. Головкин происходил из купеческой семьи, имел много увлечений, занимался археологией, коллекционированием, был художником, архитектором, а также первым самарским автомобилистом.

Каждое купе в фирменном поезде "Жигули" раскрывает различные грани личности Головкина. Пассажиры смогут проехать в купе "Купец", "Меценат", "Архитектор", Яхтсмен", "Художник", "Автомобилист", "Фотограф" и "Путешественник".

Ранее в Самаре решили установить скульптуру купца и выбрали эскиз.