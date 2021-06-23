В Тольятти легковушка насмерть сбила женщину на переходе после столкновения с грузовиком

В Тольятти в ДТП погибла женщина. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти легковой автомобиль на пешеходном переходе насмерть сбил женщину после столкновения с грузовиком. Об этом "КП-Самара" сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Авария произошла в среду, 23 июня. По данным полиции, на улице Баныкина грузовик врезался в легковушку. От удара та вылетела на пешеходных переход, по которому шла 65-летняя женщина. После этого легковая машина продолжила движение и врезалась в другой грузовик, который ехал по встречной полосе.

В результате аварии женщина-пешеход от полученных травм скончалась. По факту случившегося полицейские проводят проверку.