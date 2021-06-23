"Крылья Советов" взяли первого в межсезонье новичка

Самарские "Крылья Советов" подписали первого новичка

Самарские "Крылья Советов" взяли первого новичка в текущем межсезонье. Контракт с командой заключил Данил Липовой.

Полузащитник свою футбольную карьеру начал в "Крыльях", выступая за молодежный состав. Затем он играл за "Оренбург" и "Химки", а также успел провести несколько матчей за московское "Динамо".

- Я очень рад присоединиться к команде и начать тренироваться с начала сборов. Когда я узнал о Самаре, вообще не думал. В этом городе я начинал свою карьеру, - сказал Липовой.

Сейчас самарцы тренируются в Сербии и сыграли первый контрольный матч, в котором крупно победили "Спартак" из Суботицы.