В Волгаре продолжают искать источник неприятного запаха

В Волгаре ищут источник неприятного запаха. Фото - соцсети

В Самаре продолжают выявлять источник неприятного запаха в микрорайоне Волгарь в Куйбышевском районе.

Жители микрорайона часто жалуются на неприятных запах по ночам и ранним утром. Чтобы выявить источник запаха, в микрорайоне проводятся проверки. Сейчас исследовали камеры, куда стекаются стоки Самары.

Как отметили в «РКС-Самара», камеры и каналы стоков оснащены оборудованием, призванным очищать и обеззараживать воздух. Системы начнут работать до конца текущего года.

Как отмечают в компании, очистные сооружения находятся между жилыми микрорайонами и предприятиями нефтепереработки. Превышения предельной концентрации загрязняющих веществ фиксируются не на объектах коммунальных систем, а на границе санитарно-защитной зоны.

По словам главы Самары Елены Лапушкиной, имеются предприятия, которые не допускают у себя внезапных проверок. Она отметила, что необходимо спланировать дальнейшие проверки с надзорными органами.