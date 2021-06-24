Эксперты выяснили, готовы ли самарцы колонизировать Марс

Многие самарцы готовы отправиться колонизировать Марс

Эксперты выяснили, готовы ли жители Самары колонизировать Марс. Опрос о готовности присоединиться к космической экспедиции провели на сайте по поиску работы SuperJob.

Самаре близка космическая тематика, здесь производят ракеты-носители и космические спутники, а местные ученые знают, как относительно быстро долететь до ближайших звезд.

Как выяснилось, 36% опрошенных самарцев готовы отправиться на освоение красной планеты. Это показатель оказался четвертым по стране. О космических путешествиях чаще самарцев мечтают жители Уфы и Нижнего Новгорода, а в лидерах рейтинга Челябинск, где интерес к космосу возрос после падения там метеорита.

Мужчины мечтают о космосе чаще женщин. В целом по стране 31% опрошенных мужчин готовы отправится на Марс, о подобном стремлении заявили 20% женщин. Ну а чем старше россияне, тем реже они готовы отправляться в космическое путешествие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Звезда смерти" могла бы стать космической заправкой: оцениваем реальность сюжетов фантастических фильмов

Вместе с ученой Самарского университета рассуждаем, какие сюжеты фантастики могут воплотиться в жизни, а где режиссеры и сценаристы придумали откровенную чушь (подробнее)