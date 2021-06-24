В Самарской области у браконьеров изъяли более 1,5 тысяч раков

В Самарской области поймали нескольких браконьеров. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Пестравском районе выявили несколько фактов незаконной ловли на реке Большой Иргиз, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Всего установили пять фактов браконьерства и изъяли у нарушителей 35 сетей, раколовки, лодку и улов – более 1,5 тысяч раков. В отношении 45-летнего мужчины возбудили уголовное дело, еще четверых привлекли к административной ответственности.

Также в Кинеле поймали мужчину, который незаконно ловил рыбу. У него нашли две рыболовные сети и разных рыб – щуку, леща, чехонь, язь и других. В отношении браконьера возбудили уголовное дело, мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

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