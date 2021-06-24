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Общество24 июня 2021 9:39

Приговор экс-директору РКЦ "Прогресс" Кирилину вынесут 14 июля

Гособвинитель запросил 10 лет колонии для бывшего руководителя предприятия
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Приговор бывшему руководителю РКЦ "Прогресс" озвучат в июле

Приговор бывшему руководителю РКЦ "Прогресс" озвучат в июле

Приговор бывшему генеральному директору РКЦ "Прогресс" Александру Кирилину вынесут 14 июля. Ранее гособвинитель запросил для него 10 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Кирилина обвиняют в злоупотреблении полномочиями, в результате чего предприятию был нанесен ущерб в 130 млн рублей. По версии следствия, бывший руководитель "Прогресса" был замешан в покупке оборудования по завышенной цене, а также приказал выписать сотруднику, отстраненному от работы, компенсацию за неиспользованный отпуск в несколько миллионов рублей.

Сам Кирилин вины не признает и заявляет, что лишь подписывал документы, не вникая в их суть.