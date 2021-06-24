Самарцы стали чаще фотографироваться

Летом самарцы чаще фотографируются Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Эксперты «Авито Услуги» проанализировали спрос на фотосесии и выяснили, что в Самаре они стали популярнее в два раза.

- Традиционно спрос на услуги фотографов растет с наступлением первых теплых дней — девушки тянутся к цветущим кустам и деревьям, выпускники фотографируются для альбомов, невесты ищут тех, кто запечатлит первый семейный праздник, - сказал руководитель маркетинговых проектов Авито Услуг Иван Чулков.

Наибольшим спросом пользуются детские фотосессии, спрос на которые возрос в 4 раза. Они же являются самыми дорогими.

На индивидуальные фотосессии спрос возрос в 2 раза. Некоторые даже арендуют костюмы для фотосессий, а кто-то берет в аренду дорогие автомобили и даже яхты.

На семейные фотосессии спрос возрос на 172%, сфотографироваться в компании домочадцев обойдется в 1,5 тысяч рублей, столько фотографы берут за час работы.