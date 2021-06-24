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Общество24 июня 2021 10:32

Самарцы стали чаще фотографироваться

В теплые дни спрос на фотосессии возрос в два раза
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Летом самарцы чаще фотографируются

Летом самарцы чаще фотографируются

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Эксперты «Авито Услуги» проанализировали спрос на фотосесии и выяснили, что в Самаре они стали популярнее в два раза.

- Традиционно спрос на услуги фотографов растет с наступлением первых теплых дней — девушки тянутся к цветущим кустам и деревьям, выпускники фотографируются для альбомов, невесты ищут тех, кто запечатлит первый семейный праздник, - сказал руководитель маркетинговых проектов Авито Услуг Иван Чулков.

Наибольшим спросом пользуются детские фотосессии, спрос на которые возрос в 4 раза. Они же являются самыми дорогими.

На индивидуальные фотосессии спрос возрос в 2 раза. Некоторые даже арендуют костюмы для фотосессий, а кто-то берет в аренду дорогие автомобили и даже яхты.

На семейные фотосессии спрос возрос на 172%, сфотографироваться в компании домочадцев обойдется в 1,5 тысяч рублей, столько фотографы берут за час работы.