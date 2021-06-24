Группа Raiffeisen назвала самые перспективные финтех-проекты 2020 года

Финалистом программы, набравшим больше всего голосов экспертов в рамках открытого демо-дня, в этом году стал проект банка как платформы (BaaS) Zentity. Этот чешский стартап предоставляет сервисы кросс-канальной аутентификации, цифрового онбординга клиентов, омниканальных коммуникаций и других решений. Они позволяют банкам повысить свою цифровую зрелость и качество клиентского опыта.

Среди других технологий, отмеченных экспертами как самые прорывные – краудфандинговый проект для малого бизнеса iFactor, приложение для корпоративных казначейств FinLync, а также решение по автоматизации и персонализации маркетинговых коммуникаций Synerise.

Ранее Райффайзенбанк представил прогнозы по развитию рынка финтех в России, согласно которым Bank-as-a-Service (BaaS) – одна из главных моделей технологического развития банковского бизнеса. По мнению руководителя центра технологических инноваций Евгении Овчинниковой, банки с развитой ИТ-инфраструктурой создают собственные BaaS-платформы, предоставляя API выбранным партнерам. Второй сценарий развития–использование сервисов BaaS-провайдеров, таких как Zentity.

Группа Райффайзен также объявила об изменении формата публикации ежегодного Финтех Атласа. Теперь анализ финтех-экосистем 19 стран Центральной и Восточной Европы будет выпускаться поэтапно на сайте проекта.

«Мы видим большие перспективы в развитии BaaS как пути обогащения клиентского опыта, — рассказывает Евгения Овчинникова, руководитель центра инноваций Райффайзенбанка. —Мы тесно сотрудничаем с группой Райффайзен в пилотировании новых технологий и рады, что наша оценка перспектив финтех-рынка совпадает. Согласно нашему прогнозу, 70% российских банков к 2025 году реализуют BaaS-партнерства».

Узнать больше о программе работы со стартапами и подать заявку на участие в программе можно на сайте startup-raiffeisen.ru или через бота @rstartup_bot в Телеграм.