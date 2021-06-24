В Самарской области 129 новых заразившихся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в четверг, 24 июня, выявили 129 новых случаев заражения коронавирусом, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Судя по статистике, в регионе наметился рост числа новых заболевших, поскольку в первые дни лета было по 60-70 заразившихся. Тенденция роста наблюдается по всей стране - за сутки в 85-ти регионах более 20-ти тысяч новых случаев, при этом в начале лета находили менее 10 тысяч.

С начала пандемии в Самарской области 66 484 заразившихся, из которых выздоровели 63 421 человек. Умерли 2 213, в том числе, 10 - за прошедшие сутки.