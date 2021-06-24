На Самару надвигается сильная гроза

На Самару надвигается гроза

Сильная гроза надвигается на Самару в четверг, 24 июня, объявлен желтый уровень опасности, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

Сейчас в некоторых районах города уже идет град, на город надвигаются тучи. Синоптики прогнозируют, что сильный дождь будет идти до вечера, ожидаются порывы ветра до 22 м/с.

В МЧС рекомендуют не выходить из зданий, во время дождя укрыться в подъездах или подземных переходах.

На этой неделе в Самаре установилась жаркая погода, местами воздух прогревался до +37 градусов. Пока такую же жару прогнозируют до конца недели.