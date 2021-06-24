В Самарской области запустили крупное производство автокомпонентов

В Самарской области появился завод, который будет выпускать автокресла

24 июня 2021 года на территории Особой экономической зоны «Тольятти» запустили крупное производство автокомпонентов. Старт работе завода «Форсея» дал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в режиме видеоконференции.

- «Форсея» работает в кластере традиционной специализации Самарской области – автомобилестроении. Я рад, что в кратчайшие сроки удалось запустить такой высокотехнологичный инвестиционный проект в нашем регионе, - отметил Дмитрий Азаров.

Крупный проект будет реализован в три этапа. Сейчас уже налажено производство и выпуск каркасов сидений, на втором этапе к концу этого года завершат строительство корпусов под пошив обивки, а летом 2022 года будут выпускать пенный наполнитель для сидений.

Тольяттинский завод «Форсея» станет единственным предприятием в системе компания, где будут осуществляться все технологические операции по производству автомобильных сидений. Поставки будут осуществлять крупным автопроизводителям АО «АВТОВАЗ», альянс Renault-Nissan, Volkswagen Group Rus.

- Завод «Форесия» - это важный проект, который был реализован правительством в партнерстве с инвестором в рекордные сроки. Новый завод стал крупнейшим предприятием среди подобных российских площадок, - отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Общий объем инвестиций составит более 2,5 миллиардов рублей. Полный запуск завода позволит создать около 600 новых рабочих мест, в перспективе число занятых на предприятии планируют увеличить до 1 тысячи человек.