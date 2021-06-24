В Самарской области спасли истощенного косулёнка

Напуганному малышу оказали помощь в самарском питомнике. Фото: Самарский зоопарк

23 июня 2021 года местные жители нашли на трассе в Самарской области истощенного напуганного детеныша косули. Косуленок метался по дороге и жалобно кричал.

- Очевидцы некоторое время наблюдали за животным и, убедившись, что мама за ним не придет, привезли малыша в питомник Самарского зоопарка в поселке Формальный, - рассказали сотрудники питомника.

Косуленка осмотрели и накормили козьим молоком. Сейчас малыш чувствует себя хорошо, он стал уверенней стоять на ногах. Также сотрудники зоопарка отметили, что у детеныша появился хороший аппетит.