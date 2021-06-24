Самарское УФАС выявило картель на торгах по оказанию услуг по реализации арестованного имущества

Участники торгов заранее договорились о поведении на аукционе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарское УФАС вынесло постановления о наложении административных штрафов на три фирмы, которых обвиняют в картельном сговоре на торгах. ООО «БСТ», ООО «Арго» и ООО «Атлант-Групп» заплатят по 100 тысяч рублей за нарушение антимонопольного законодательства.

Из материалов дела следует, что фирмы нарушили действующее законодательство при при проведении электронного аукциона на оказание услуг по реализации арестованного имущества для нужд ТУ Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Самарской области.

- Было установлено, что в августе 2019 года на сайте госзакупок было размещено извещение о проведении электронного аукциона на оказание услуг по реализации арестованного имущества. Начальная цена контракта составляла 75 тысяч рублей. Победитель аукциона ООО «Арго» стало победителем, предложив заказчику ТУ Росимущества 351 003 рублей. Контракт был заключен, - рассказали в пресс-службе Самарского УФАС.

Комиссия проанализировала материалы и установила, что при проведении аукциона между участниками. Так, ООО «БСТ» не подавало ценовых предложений и не вступало в конкурентную борьбу, за что должно было получить 1,5 миллиона рублей. Также все участники подавали заявки на участие в аукционе с одного IP-адреса.