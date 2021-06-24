С 10 июля откроют прямое авиасообщение между Самарой и Албанией

Чтобы вылететь в Албанию, сертификаты о прививке и тесты ПЦР не нужны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 10 июля 2021 года из международного аэропорта Курумоч в Самаре открывают перелеты в Албанию. Перелет из Самары до аэропорта Тирану займет четыре часа.

- Перелеты будут осуществлять «Уральские авиалинии» каждую субботу, - сообщили представители самарского аэропорта.

Стоит отметить, что при вылете в Албанию российским пассажирам не нужно будет предъявлять результаты ПЦР-тестов или сертификат о наличии прививки.

Напомним, с 22 июня Самара возобновила прямое авиасообщение с Турцией.В настоящее время расписание рейсов из Самары в Турцию находится на стадии формирования.