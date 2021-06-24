В Самаре на 16 км Московского шоссе построят надземный пешеходный переход

Вот так будет выглядеть новый мостовой переход

В Самаре на Московском шоссе планируют построить надземный пешеходный переход. Об этом сообщается документе о внесении поправок в программу развития транспортной сети Самары.

В реестре расходных обязательств указано, что на данный проект будет выделено 115 миллионов 662 тысячи рублей из дорожного фонда.

В программе развития транспортной сети указано, что объект будет возведен в 2022 году на 16 км Московского шоссе, в районе ТЦ «Интермебель».

Ранее надземный переход хотели построить возле гостиницы «Моя» на въезде в Самару, позже шли разговоры о размещении перехода на Мехзаводе.