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Общество24 июня 2021 20:52

В Самаре на 16 км Московского шоссе построят надземный пешеходный переход

В программу по развитию транспортной системы Самары внесли поправки
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Вот так будет выглядеть новый мостовой переход

Вот так будет выглядеть новый мостовой переход

В Самаре на Московском шоссе планируют построить надземный пешеходный переход. Об этом сообщается документе о внесении поправок в программу развития транспортной сети Самары.

В реестре расходных обязательств указано, что на данный проект будет выделено 115 миллионов 662 тысячи рублей из дорожного фонда.

В программе развития транспортной сети указано, что объект будет возведен в 2022 году на 16 км Московского шоссе, в районе ТЦ «Интермебель».

Ранее надземный переход хотели построить возле гостиницы «Моя» на въезде в Самару, позже шли разговоры о размещении перехода на Мехзаводе.