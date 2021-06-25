В Самарской области будет жарко и дождливо

В Самарской области жара сочетается с грозами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области по-прежнему прогнозируется жаркая погода, сообщают в Приволжском УГМС.

По данным синоптиков, в ближайшие дни, на выходных в регионе будет до +36 градусов, ночью ожидается +17, +22 градуса.

Жаркая погода держится из-за того, что большую часть Европейской территории России, в том числе и Поволжье, охватила область высокого атмосферного давления с сухой и жаркой погодой.

Тем не менее, также в области прогнозируют и дожди. Вчера на регион обрушилась сильная гроза, выпал град размером с рублевую монету.