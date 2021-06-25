"Крылья Советов" победили во втором контрольном матче на сборах в Сербии

"Крылья Советов" добились второй победы на сборах

Самарские "Крылья Советов" провели второй контрольный матч на сборах в Сербии, встретившись с клубом "Пролетер" из города Нови-Сад.

Самарцы по итогам прошлого сезона выиграли ФНЛ и теперь готовятся к очередному возвращению в премьер-лигу. Команда тренируется в Сербии, где также проводит контрольные матчи. Ранее "Крылья" крупно победили "Спартак" из Суботицы, а теперь оказались сильнее команды "Пролетер", выиграв со счетом 3:1.

В составе самарцев вновь отличился талантливый молодой футболист, 16-летний Сергей Пиняев, который тренируется вместе с командой.

Следующую игру "Крылья" проведут 26 июня, встретившись с командой "Будучност" из Черногории.