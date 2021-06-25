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Спорт25 июня 2021 6:46

"Крылья Советов" победили во втором контрольном матче на сборах в Сербии

Соперником самарцев стал "Пролетер" из Нови-Сада
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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"Крылья Советов" добились второй победы на сборах

"Крылья Советов" добились второй победы на сборах

Самарские "Крылья Советов" провели второй контрольный матч на сборах в Сербии, встретившись с клубом "Пролетер" из города Нови-Сад.

Самарцы по итогам прошлого сезона выиграли ФНЛ и теперь готовятся к очередному возвращению в премьер-лигу. Команда тренируется в Сербии, где также проводит контрольные матчи. Ранее "Крылья" крупно победили "Спартак" из Суботицы, а теперь оказались сильнее команды "Пролетер", выиграв со счетом 3:1.

В составе самарцев вновь отличился талантливый молодой футболист, 16-летний Сергей Пиняев, который тренируется вместе с командой.

Следующую игру "Крылья" проведут 26 июня, встретившись с командой "Будучност" из Черногории.