В Тольятти хотят восстановить заброшенный сквер

В Тольятти хотят восстановить сквер Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Тольятти планируют восстановить сквер Калиновый, который сейчас пребывает в заброшенном состоянии. Об этом говорится в сообщении городской думы автограда.

Сейчас в сквере в аварийном состоянии находятся детский городок, сильно изношена сцена, сломано ограждение спортивной площадки, требуют ремонта тротуары.

Из близлежащих домов собралась инициативная группа жителей, которые уже договорились с управляющей организацией, которая будет обслуживать сквер после его благоустройства.

В сквере планируют обустроить сцену, установить скамейки, восстановить детскую площадку, а также поставить теннисный стол и спортивные тренажеры.

Не исключено, что на ремонт сквера будут привлекать пожертвования от населения.