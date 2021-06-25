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Общество25 июня 2021 7:52

В Тольятти хотят восстановить заброшенный сквер

В сквере Калиновой сделают сцену и спортивные площадки
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Тольятти хотят восстановить сквер

В Тольятти хотят восстановить сквер

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Тольятти планируют восстановить сквер Калиновый, который сейчас пребывает в заброшенном состоянии. Об этом говорится в сообщении городской думы автограда.

Сейчас в сквере в аварийном состоянии находятся детский городок, сильно изношена сцена, сломано ограждение спортивной площадки, требуют ремонта тротуары.

Из близлежащих домов собралась инициативная группа жителей, которые уже договорились с управляющей организацией, которая будет обслуживать сквер после его благоустройства.

В сквере планируют обустроить сцену, установить скамейки, восстановить детскую площадку, а также поставить теннисный стол и спортивные тренажеры.

Не исключено, что на ремонт сквера будут привлекать пожертвования от населения.