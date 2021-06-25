В Самаре 26 июня перекроют движение по Волжскому проспекту

Движение транспорта будет ограничено несколько часов

26 июня самарцев ждет очередное перекрытие дорог. С 00:30 до 15:00 будет ограничено движение транспорта сразу по двум адресам в центре города.

- Из-за проведения Всероссийского фестиваля духовых оркестров "На сопках Маньчжурии" ограничат движение по Волжскому проспекту от улицы Вилоновской до Лесной и по улице Лесной от Волжского проспекта до Осипенко, - отмечают в администрации Самары.

Остановка общественного транспорта на указанных участках тоже будет запрещена. Причем, уже с 18:00 25 июня и до 15:00 26 июня. Маршруты №№61, 247, 261 будут двигаться по скорректированным схемам. Граждан просят заранее планировать свои поездки и с пониманием отнестись к ситуации.