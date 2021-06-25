В Самарской области 10 июля устроят "Толстовские скачки"

Скачки станут удивительным зрелищем

Самарцев и гостей региона приглашают на яркий конно-спортивный праздник. 10 июля в поселке Гавриловский Алексеевского района пройдет "День степи. Толстовские скачки", приуроченный к 170-летию губернии. Место проведения уникально: здесь у подножия горы Шишка полтора века назад находилось степное имение Льва Толстого, где писатель устраивал скачки с призами. И теперь, спустя столетие, все повторится.

Гостей ждут азартные конноспортивные соревнования с участием сильнейших быстроногих скакунов из лучших клубов губернии, межмуниципальный фестиваль тюркских народностей «Степное ожерелье», ремесленный базар, «Хутор Л.Н. Толстого», экскурсии по памятным местам на исток р. Съезжей, - рассказали организаторы.

Мероприятие пройдет на международном уровне - участниками скачек станут гости из соседних республик и стран Казахстана, Киргизии и Башкортостана. Они продемонстрируют национальные традиции коневодства.