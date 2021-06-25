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Общество25 июня 2021 9:46

В Тольятти в ближайшие годы начнут ликвидировать отходы бывшего завода "Фосфор"

Предприятие ликвидировали еще в 2008 году, но экологический вред оно до сих пор приносит
Геннадий ВЕТРОВ
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Денис Волков уверен, что эта территория способна приносить пользу

Денис Волков уверен, что эта территория способна приносить пользу

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Тольятти в ближайшие 3-4 года собираются ликвидировать отходы бывшего завода "Фосфор". Он занимал 180 гектаров земли и включал в свою структуру 161 здание. Предприятие, выпускающее удобрения, химикаты, масла и не только, ликвидировали еще в 2008 году, но экологический вред оно до сих пор приносит.

На территории бывшего завода состоялось выездное мероприятие, организованное депутатом Денисом Волковым. На месте работали представители Самарской губернской думы, министерств и администрации Тольятти.

Именно благодаря Денису Волкову, который давно занимается этой проблемой, в 2020 году была введена угроза ЧС. Власти выделили 20 млн рублей на определение характера, количества отходов и способа их утилизации. Обнаружено 11 опасных участков совокупной площадью около 4 гектар. 13,5 тысяч тонн отходов находятся в бочках и емкостях на межэтажных перекрытиях. Доступ к ним открыт и это взрывоопасно. Так, в 2020 году собственник здания поставил бочки с фосфошламом на солнце и произошел крупный пожар.

Подобных ситуаций следует избегать. До 1 сентября администрации Автомобильной столицы совместно с минпромом области планирует выделить из общей площади завода участки, которые загрязнены отходами фосфора. После этого их собираются включить в реестр федеральной программы по рекультивации и обезвреживанию отходов.

- Надеюсь, что в следующем году ситуация сдвинется и эта площадка будет развиваться. Она очень удобная: здесь есть все коммуникации, железнодорожные пути. Это промышленный узел. Здесь санитарно-защитная зона соответствует тому, чтобы строить производства. Мы эту площадку собираемся развивать, - отметил Денис Волков.

На территории бывшего завода "Фосфор" работают сегодня 50 компаний. Благодаря ликвидации отходов бизнес будет развиваться, а рабочих мест станет больше.